O Benfica recebe, esta terça-feira, o Inter de Milão, numa partida da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.



Os encarnados já sabem que não podem contar com Otamendi, castigado. Na véspera da partida, Roger Schmidt deixou elogios a Lucas Veríssimo e Morato, mas não revelou qual deles iria fazer dupla com António Silva. O alemão deve também dar a titularidade a Gilberto em virtude da lesão de Alexander Bah.



Espera-se, por isso, que Schmidt faça duas alterações na equipa base do Benfica. Veja os onzes prováveis na galeria associada.



O jogo tem início marcado para as 20h00 e vai ser transmitido pela TVI e acompanhado AO MINUTO pelo Maisfutebol a partir da Luz.