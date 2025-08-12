O Benfica recebe o Nice, a partir das 20h, e Bruno Lage apostou no velho ditado: «Equipa que ganha não se mexe».

ACOMPANHE AQUI O ENCONTRO, AO MINUTO.

Com uma vantagem de dois golos, graças à vitória por 2-0 no encontro da primeira mão, o técnico volta a apostar numa frente de ataque composta por Franjo Ivanovic e Vangelis Pavlidis. Além disso, fazem também parte do onze os reforços Dedic, Enzo Barrenechea e Richard Ríos.

Um dos destaques é a ausência de Aktürkoglu, que não esteve disponível para ir a jogo há uma semana e começa o jogo no banco de suplentes. Do outro lado, o Nice apresenta três mudanças de início, com as saídas de Dante, Sanson e Boudaoui, para as entradas de Kojo Oppong, Louchet e Coulibaly.

Confira aqui os onzes iniciais de ambas as equipas:

BENFICA: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl, Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Aursnes, Schjelderup, Ivanovic e Pavlidis.

SUPLENTES DO BENFICA: Samuel Soares, Obrador, Aktürkoglu, Leandro Barreiro, Prestianni, Henrique Araújo, Tiago Gouveia, Florentino, Gonçalo Oliveira, João Veloso, Leandro Santos e Diogo Prioste.

NICE: Diouf, Mendy, Juma Bah, Kojo Oppong, Clauss, Louchet, Coulibaly, Melvin Bard, Bouanani, Isak Jansson e Terem Moffi.