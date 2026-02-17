Estão desfeitas as dúvidas, Dedic e Aursnes regressam de lesão e saltam imediatamente para a titularidade no Benfica, frente ao Real Madrid.

De resto, José Mourinho muda apenas uma peça face ao último jogo entre as duas equipas, no passado dia 28 de janeiro. Sudakov começa no banco de suplentes e é Rafa que ocupa a posição atrás de Pavlidis.

No que toca ao restante onze inicial das águias, o meio-campo é composto por Barreiro e Aursnes, sendo que Barrenechea volta a não ser opção de início, após ter sido titular no último fim de semana, diante do Santa Clara.

A equipa do Real Madrid traz mais novidades no que toca às escolhas de Arbeloa há praticamente três semanas. São precisamente três as alterações, com as saídas de Asencio e Mastantuono por opção e Bellingham por lesão. Alexander-Arnold, Rüdiger e Camavinga saltam para a titularidade.

Confira aqui os onzes das duas equipas:

BENFICA: Trubin, Dedic, Tomás Araújo, Otamendi e Dahl; Barreiro e Aursnes; Prestianni, Rafa e Schjelderup; Pavlidis.

REAL MADRID: Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Güler, Valverde, Tchouámeni, Camavinga, Vinicius Júnior e Mbappé.