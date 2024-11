Bernardo Silva, jogador do Man. City, em declarações na flash interview da SportTV, após a goleada sofrida frente ao Sporting (4-1), em jogo da quarta jornada da fase de Liga da Champions:



«O jogo foi frustrante. O momento em que estamos é frustrante. Em sete anos e meio, não me lembro de perder três jogos seguidos. Temos de ver o que não está a funcionar. Precisamos dos jogadores que estão lesionados, precisamos de estar todos juntos para darmos a volta a este momento.



Acho que começámos bem o jogo. Tivemos o controlo do jogo, criámos ocasiões e poderíamos ter feito mais golos. Do nada, fomos para o intervalo empatados. Nos primeiros três minutos da segunda parte, o Sporting fez dois golos do nada. Sabíamos que o Sporting era forte no contra-ataque com o Trincão e o Gyokeres. Mas temos de fazer melhor e perceber o que está a falhar. Parece que tudo corre mal. Mesmo quando criámos ocasiões, não marcámos. E é muito fácil os adversários criarem ocasiões de golo, inclusive situações de um contra um com o nosso guarda-redes. Há que assumir a responsabilidade. Este é um buraco negro, um momento difícil.



Sofremos [o empate] quando tínhamos o controlo do jogo. Isso deu ânimo ao Sporting que até então não estava a conseguir sair com bola nem a conseguir fazer o seu jogo normal. Esse golo deu ânimo ao Sporting. Estes jogos da Champions são feitos desses pequenos momentos, conhecemos bem esta competição e este tipo de jogos. Tem faltado experiência e saber lidar com estes momentos. Acima de tudo, estamos bastante desiludidos porque esta equipa pode fazer muito melhor mesmo com algumas ausências.



Cartão de visita de Amorim para Inglaterra? É-me indiferente. Estou preocupado com o momento do Man. City. Em sete anos e meio nunca passamos por um momento tão duro. Precisamos do grupo junto, faltam personalidades importantes no balenário que quando voltarem vão ajudar.»