Os apostadores que gostam de grandes jogos para tentar a sorte tinham no Benfica-Ajax desta quarta-feira um indicador claro que lhes apontava para o resultado final. Senão vejamos:

- o Benfica só tinha perdido uma vez em casa em oito jogos realizados na fase eliminatória da Liga dos Campeões, quando foi derrotado frente ao Chelsea nos quartos de final em 2011-12.

- o Ajax, por outro lado, tinha perdido apenas um dos quinze encontros feitos fora de casa na Liga dos Campeões sob o comando de Erik ten Hag (10 vitórias e 4 empates). Aconteceu em Anfield Road, frente ao Liverpool, na fase de grupos de 2019-20.

Ora perante isto, tudo apontava para um empate, claro, o que o jogo veio a confirmar. Foi um resultado sem surpresas e que permitiu confirmar as tendências dos dois históricos do futebol.

A igualdade manteve o Benfica apenas com uma derrota em casa, agora em nove jogos, manteve o Ajax também só com uma derrota fora sob o comando de Ten Hag, agora em dezasseis partidas realizadas, e deixa tudo em aberto para a segunda mão em Amesterdão.

A noite da Champions trouxe, porém, mais dados curiosos. Sebastian Haller, por exemplo, somou o 11º golo na Champions desta temporada, continuando com um incrível registo: marcou em todos os jogos, e já são sete, que o Ajax fez esta época na competição.

O avançado costa-marfinense fez mais do que isso, porém: entrou para a história do Ajax ao igualar a marca de Ruud Geels, que em 1975-76 também tinha feito onze golos numa campanha europeia. Haller é, portanto, o segundo jogador a atingir este número de golos com a camisola do Ajax.

Da noite de Ligas dos Campeões há ainda a destacar, de resto, o recorde de Bruno Fernandes. O internacional português entrou para a história do futebol inglês ao bater o feito de Beckham, que em 1998 somou cinco jogos seguidos a fazer assistências nas provas europeias.

Ora com a assistência desta quarta-feira para o golo de Anthony Elanga, Bruno Fernandes somou o sexto jogo consecutivo a assistir para golo nesta Liga dos Campeões, pelo que ultrapassou Beckham e estabeleceu um novo recorde entre as equipas inglesas nas provas europeias.

Anthony Elanga também entrou para a história. Ao marcar frente ao At. Madrid, no único remate do Manchester United à baliza de Jan Oblak, o jovem avançado tornou-se aos 19 anos e 302 dias o mais novo jogador a fazer um golo na fase eliminatória da Champions com a camisola do United.

O golo que Elanga marcou, já agora, foi também ele histórico: foi o golo 500 do Manchester United na Liga dos Campeões/Taça dos Campeões Europeus. À frente dos Red Devils estão apenas o Real Madrid (1001 golos), o Bayern Munique (760) e o Barcelona (624).

Vale a pena referir também que Cristiano Ronaldo defrontou a segunda vítima preferida. Ao longo da carreira, o português já marcou por 25 vezes ao At. Madrid, o que só é batido pelo que fez frente ao Sevilha: 27 golos. Para além disso, Ronaldo é o jogador que marcou mais vezes ao At. Madrid na Champions (7 golos), é o jogador que marcou mais vezes frente a Simeone em todas as competições (21 golos) e é o jogador que marcou mais vezes a Jan Oblak (11 golos). Tudo apontava para uma noite especial, mas a verdade é que o português não rematou uma única vez à baliza.

João Félix, por fim, fez o sétimo golo com a camisola do At. Madrid na Champions, tornando-se o segundo atleta (em igualdade com Griezmann) a precisar de menos tempo no clube para atingir esta marca: dezanove jogos. Melhor do que ele, só Diego Costa (sete golos em cinco jogos).