Bruno Lage, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Benfica sobre o Nice por 2-0, na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Champions:

«Sólidos e agressivos a defender e a atacar. Fizemos um jogo seguro e é um resultado que se ajusta, mas é a primeira parte de um jogo. Sabemos que estamos a vencer por 2-0, mas na terça-feira há mais um jogo.»

«Pavlidis e Ivanovic? Sentimos que nos faltava um ponta de lança com o tipo de movimentos do Ivanovic, praticamente sem treinos fizeram uma exibição segura, ao nível da equipa. O Aursnes faz tudo bem, é fácil trabalhar com ele e aceita tudo com muita naturalidade. É um jogador muito importante para mim.»

«Florentino? Não jogou a titular, mas está sempre pronto para jogar. Pode ser ele o titular ou até jogar com o Enzo, cabe a mim analisar o adversário e preparar o melhor onze. Destaco o Florentino e o Leandro Barreiro, que saltaram do banco e ajudaram a consolidar a vitória e aumentá-la, inclusive.»