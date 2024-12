Declarações de Bruno Lage em conferência de imprensa posterior ao Benfica-Bolonha (0-0), nesta quarta-feira:

[Análise ao jogo]

«Uma exibição a crescer da nossa parte. Foi pena o golo do Pavlidis ter sido anulado. Depois maior equilíbrio, mais posse de bola do adversário. Mas fechámos bem o espaço interior. Depois crescemos e conseguimos três muito boas oportunidades de marcar. A segunda parte é toda nossa. Proporcionámos ao guarda-redes adversário uma noite muito boa. Fez quatro defesas de golo. Olhar para o resultado deixa-nos um pouco frustrados, pelas oportunidades que criámos, pela qualidade dessas oportunidades. ficámos frustrados por juntar apenas um ponto à nossa pontuação.»

[Adiar o apuramento é má ideia?]

«Não sabemos o que significam 10 pontos neste formato. Depois, esses jogos só vêm em janeiro. Temos de estar prontos para fazer jogos ao nível da nossa equipa é o nosso desafio. Estamos a competir de três em três dias e temos de estar sempre no nosso melhor. Temos dez pontos, seis fora e quatro em casa. Quando chegar a devida altura, é preparar o jogo da melhor maneira. Foi no sentido de ganhar que mexemos os homens da frente. Temos de preparar o jogo de domingo que é muito importante para as contas do campeonato.»

[Postura mais defensiva na primeira parte foi plano seu?]

«É quase impossível fazer noventa minutos como queremos. Tivemos uma boa entrada, há o momento do Bolonha em que tem mais minutos de posse de bola. Centrais muito largos, obrigou-nos a saber defender a largura e o espaço interior. Nós controlámos as iniciativas do Bolonha e podíamos ter tido ou outro momento mais feliz nas transições. Hoje até tinhamos outro plano nas saídas do guarda-redes, ir alternando entre as saídas longas e curtas. Tivemos o nosso momento e o Bolonha teve o deles.»