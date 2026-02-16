Eduardo Camavinga fala sobre a boa ligação que criou com Vinicius Júnior e a forma como consegue atuar no lado esquerdo do meio-campo com Álvaro Carreras. Para o internacional francês, o Real Madrid tem de mudar a mentalidade e entrar em campo, frente ao Benfica, com um espírito de «vingança», no encontro desta terça-feira (20h):

Análise ao Benfica e diferenças para o jogo da fase de liga

«Temos de mudar a mentalidade, há que atacar. Temos de fazer um grande jogo, sobretudo pelos nossos adeptos, estávamos em top-8 e para os adeptos há que fazer melhor. Queremos ganhar com um espírito de vingança. Há coisas mais importantes do que o nosso passado na Champions, temos de fazer as coisas bem, realizar um bom jogo e logo vemos o que acontece.»

Ligação com Carreras em campo e Vinicius fora dele...

«Carreras? Temos uma boa relação, gosto de jogar no lado esquerdo do meio-campo e não sou um jogador de linha. Se me meterem a lateral jogo lá, obviamente, mas não estou habituado. Quanto ao Vinicius, temos uma relação maravilhosa, fora do campo estamos sempre juntos, dou-me com os amigos dele e ele dá-se com os meus amigos. Claro que há discussões dentro de campo, mas os amigos dizem sempre a verdade uns aos outros, seja nos bons ou nos maus momentos. Dou-lhe sempre a minha opinião e ele dá-me a dele.»

Como lida com as críticas?

«As críticas fazem parte do trabalho do futebolista, há sempre pessoas que vão criticar, mesmo que faça as coisas bem. Agora, se as pessoas criticam, não sei, não vou muito às redes sociais, mas são coisas normais. Não vou ficar triste por isso, só me dá mais força para trabalhar e fazer as coisas melhor.»

Real Madrid necessita de reforçar o meio-campo?

«Penso que não, temos jogadores que podem fazer isso (organizar o jogo), temos muito bons jogadores e não precisamos de mais um médio. Se para ti (jornalista) precisamos disso então vou falar com o presidente. Tenho consciência de que ainda posso dar mais a este clube e os adeptos ainda não viram o Camavinga completo.»