João Cancelo não fecha a porta a um eventual regresso ao Manchester City após o período de empréstimo ao Bayern Munique. Essa possibilidade foi, de resto, admitida pelo próprio internacional português depois da vitória dos bávaros em Paris diante do PSG, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



«É mentira que discuti com Guardiola. Não me senti importante na equipa nos últimos jogos. Conversei com o mister e entendemos que o melhor para mim era sair. Gosto de novas oportunidades. Estou grato tanto ao Guardiola como ao Man. City por tudo o que me deram. É um clube que nunca vou esquecer. No final do ano talvez possa voltar», referiu, em declarações reproduzidas pela Marca.



O lateral, de 28 anos, frisou ainda que não recebeu qualquer proposta do Real Madrid. «Não recebi nenhuma proposta do Real Madrid. É um prazer porque é um dos melhores clubes do mundo e significa que estou a fazer bem as coisas», sublinhou.

João Cancelo foi cedido pelos «citizens» ao Bayern até ao final da época. O acordo prevê uma opção de compra no valor de 70 milhões de euros.