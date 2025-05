Mais uma jornada a decorrer pelos campeonatos europeus e mais uma equipa apurada para a Fase Liga da Champions da próxima temporada.

O Ath. Bilbao é a 17.ª equipa que carimbou o bilhete e junta-se às formações provenientes de oito países que já estão apuradas, mas ainda há campeonatos em que há muito por decidir. Em Portugal nada está definido, pois Sporting e Benfica disputam na próxima e última jornada o título nacional bem como a única vaga direta a que Portugal tem direito na Champions. A equipa que ficar em segundo lugar terá de disputar a terceira pré-eliminatória.

O caso mais «incrível» é o inglês. Não só pelo número de seis equipas que vão participar diretamente na primeira fase da prova, mas porque dessas seis, apenas é conhecido o Liverpool quando faltam duas jornadas por jogar.

Arsenal, Newcastle, Manchester City, Chelsea, Aston Villa e Nottingham Forest estão ainda na luta pelas vagas diretas via campeonato inglês. A estes clubes juntam-se Manchester United e Tottenham, curiosamente na ponta oposta da tabela, em 16.º e 17.º, respetivamente, mas vão disputar a final da Liga Europa, cujo vencedor ganha o direito a uma vaga na Fase Liga da Champions 25/26.

Em Espanha, o «trio habitual» composto por Barcelona, Real Madrid e At. Madrid, e os bascos do At. Bilbao já marcaram os bilhetes para a próxima edição da prova milionária. Contudo, a Liga espanhola leva cinco equipas e essa posição parece cada vez mais inclinada para o Villarreal, pois o Betis escorregou frente à Real Sociedad faltando duas rondas para terminar o campeonato espanhol.

Em Itália depois de Nápoles, Inter e Atalanta, fica apenas por decidir o quarto lugar na Liga dos Campeões entre Juventus, Lazio, Roma, Bolonha, o Milan de Conceição e a Fiorentina quando também faltam duas jornadas até ao final do campeonato.

A Alemanha já tem Bayern Munique e Bayer Leverkusen apurados, sendo que os últimos dois lugares via campeonato - o terceiro e o quarto - sobram para Frankfurt, Friburgo e Borussia Dortmund quando falta apenas uma jornada por disputar.

O PSG, que está na final bem como os italianos do Inter, já está apurado via Liga francesa, juntamente com Marselha e Mónaco que fecham os lugares de qualificação direta em França. O mesmo acontece nos Países Baixos com Ajax e PSV qualificados para a Champions 2025/26.

Slavia Praga garantiu a sua vaga, pois ganhou o campeonato da Chéquia, já o Olympiakos venceu o título grego, mas apenas tem direito à vaga direta devido à final da edição da prova deste ano ser entre PSG e Inter.

Ficam a faltar 19 equipas para formar o lote total de 36 formações que disputarão a próxima edição da Liga dos Campeões.