Carlo Ancelotti voltou a testar positivo à covid-19 e não vai viajar com a equipa do Real Madrid para Londres, adianta a EFE.



Ainda assim, o italiano poderá estar presente no jogo contra o Chelsea, da primeira mão dos quartos de final da Champions, se tiver um teste PCR negativo, explica ainda a agência de notícias espanhola.

O treinador italiano, de 62 anos, que detetou a infeção na quarta-feira, já não pôde estar no banco na visita dos merengues aos Balaídos ,no jogo com o Celta de Vigo, disputado no sábado, da 30.ª jornada do campeonato espanhol.

Ancelotti continua em isolamento domiciliário, apesar de não apresentar sintomas da doença, mas só em caso de teste com resultado negativo ao coronavírus poderá orientar o Real Madrid no jogo contra o Chelsea, em Stamford Bridge, esta quarta-feira (20h00).