Benfica, FC Porto e Sp. Braga vão ficar esta quinta-feira a saber quem defrontam na fase de grupos da Liga dos Campeões. O sorteio tem início marcado para as 17h00 e poderá acompanhá-lo, aqui.



Os encarnados, campeões nacionais estão no pote 1, enquanto os dragões ocupam o pote 2. Por sua vez, os bracarenses estão inseridos no pote 3.



Na cerimónia, que vai decorrer no Forúm Grimaldi, no Mónaco, vão ser conhecidos os melhores do ano para a UEFA. Haaland, De Bruyne e Messi concorrem ao prémio de jogador da temporada enquanto no feminino, Aitana Bonmatí, Olga Carmona e Sam Kerr são as finalistas para vencer o galardão.



Guardiola, Inzaghi e Spalletti no futebol masculino, Jonatan Giráldez, Jorge Vilda e Sarina Wiegman, no futebol feminino, são os finalistas para o prémio de treinador/a do ano.



Os potes da fase de grupos:



Pote 1



Man. City

Sevilha

Barcelona

Nápoles

Bayern Munique

PSG

Benfica

Feyenoord



Pote 2



Arsenal

FC Porto

Leipzig

Man. United

Real Madrid

Inter de Milão

B. Dortmund

Atlético de Madrid



Pote 3



Shakhtar

Salzburgo

Milan

Sp. Braga

Lazio

PSV

Estrela Vermelha

Copenhaga



Pote 4



Young Boys

Real Sociedad

Galatasaray

Celtic

Newcastle

Union Berlim

Lens

Antuérpia