Champions: árbitro alemão no Bilbao-Sporting, Davide Massa apita Benfica
Italiano escolhido para dirigir encontro decisivo das águias na prova milionária, Feliz Zwayer apita jogo dos leões em Espanha
Já são conhecidas as equipas de arbitragem para os jogos decisivos de Sporting e Benfica na fase de liga da Champions.
O alemão Felix Zwayer estará na visita dos leões a Bilbau e o italiano Davide Massa ficará encarregue da receção das águias ao Real Madrid. De acordo com informação divulgada pela UEFA, o San Mamés recebe uma equipa de arbitragem cem por cento alemã, com Bastian Danker a ficar no VAR.
Recorde-se que Felix Zwayer vai apitar pela segunda vez um jogo do Sporting, depois do triunfo leonino sobre o Olympiakos na Liga Europa de 2017/18, por 3-1.
Já no Estádio da Luz, o juiz italiano faz-se acompanhar de uma equipa de arbitragem também italiana por completo, com Marco Di Bello encarregue do VAR. Os dois clubes vivem situações distintas na prova, já que o Sporting ocupa o décimo lugar da classificação, com 13 pontos, e ainda sonha com o apuramento direto para os «oitavos». As águias estão no 29.º posto e estão a dois da zona de apuramento para o play-off.