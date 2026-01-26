Já são conhecidas as equipas de arbitragem para os jogos decisivos de Sporting e Benfica na fase de liga da Champions.

O alemão Felix Zwayer estará na visita dos leões a Bilbau e o italiano Davide Massa ficará encarregue da receção das águias ao Real Madrid. De acordo com informação divulgada pela UEFA, o San Mamés recebe uma equipa de arbitragem cem por cento alemã, com Bastian Danker a ficar no VAR.

Recorde-se que Felix Zwayer vai apitar pela segunda vez um jogo do Sporting, depois do triunfo leonino sobre o Olympiakos na Liga Europa de 2017/18, por 3-1.

Já no Estádio da Luz, o juiz italiano faz-se acompanhar de uma equipa de arbitragem também italiana por completo, com Marco Di Bello encarregue do VAR. Os dois clubes vivem situações distintas na prova, já que o Sporting ocupa o décimo lugar da classificação, com 13 pontos, e ainda sonha com o apuramento direto para os «oitavos». As águias estão no 29.º posto e estão a dois da zona de apuramento para o play-off.