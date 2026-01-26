Champions: árbitro que expulsou Mourinho apita o Benfica-Real Madrid
Davide Massa escolhido para o encontro decisivo das águias na fase de liga da Champions
Davide Massa é o árbitro escolhido pela UEFA para apitar o jogo entre o Benfica e o Real Madrid, da última jornada da fase de liga da Champions.
O juiz italiano reencontra José Mourinho, depois de o ter expulso há cinco anos, num jogo entre Roma e Nápoles, que terminou inclusive com o vermelho direto mostrado a Luciano Spaletti, na altura técnico dos napolitanos. A equipa de arbitragem é 100 por cento italiana e Marco Di Bello estará no VAR.
Ao todo, Davide Massa apitou três encontros da Liga dos Campeões, esta temporada: Arsenal-Atlético Madrid (4-0), Dortmund-Villarreal (4-0) e Barcelona-Eintracht (2-1).
Recode-se que o Benfica está no 29.º lugar da classificação, com apenas seis pontos em sete jornadas, e não depende apenas de si para atingir os lugares de acesso ao play-off.