Mikel Arteta confirmou as ausências de Jurriën Timber e Bukayo Saka, por lesão, para o jogo entre o Sporting e o Arsenal desta terça-feira, a contar para a primeira mão dos «quartos» da Liga dos Campeões.

Em declarações aos jornalistas no Auditório Artur Agostinho, o técnico dos gunners informou ainda que Gabriel Magalhães, Declan Rice e Leandro Trossard estão disponíveis e podem ser opção, ao contrário dos dois lesionados, que Arteta espera ter de volta no fim de semana.

«O Gabriel Magalhães, o Declan Rice e o Trossard estão disponíveis. O Timber e o Saka ainda não estão prontos, mas esperamos que estejam para o fim de semana.»