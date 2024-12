O Atlético de Madrid recebeu e venceu o Slovan Bratislava ao fim da tarde desta quarta-feira, por 3-1, resultado que dita a eliminação da equipa eslovaca da Liga dos Campeões, à 6.ª e antepenúltima jornada da fase de liga. À mesma hora, o Lille recebeu e venceu o Sturm Graz, por 3-2.

No Metropolitano, em Madrid, o Atlético chegou à vantagem com um belo golo de Julián Álvarez, aos 16 minutos. Perto do intervalo, Antoine Griezmann fez o 2-0, ao minuto 42.

Na segunda parte, o Slovan relançou-se com o golo de penálti de David Strelec, aos 51 minutos. Porém, Griezmann devolveu a vantagem de dois golos ao Atlético, aos 57 minutos, bisando para o 3-1 final.

Em França, no Stade Pierre-Mauroy, o Lille mostrou estar em grande nesta Liga dos Campeões depois da derrota a abrir em Alvalade e somou a quarta vitória na prova.

Ante o Sturm Graz, Osame Sahraoui fez o 1-0 aos 37 minutos e, num final de primeira parte frenético, Mitchel Bakker fez o 2-0 (45+2m), mas Otar Kiteishvili ainda reduziu para 2-1 antes do intervalo (45+4m). Na segunda parte, Mika Biereth fez o 2-2 aos 47 minutos, mas o Lille chegou à vitória, com um golo de Arnar Haraldsson, aos 81 minutos.

Com estes resultados, Lille e Atlético de Madrid ultrapassam o Sporting, derrotado na terça-feira em Bruges. O Lille soma 13 pontos e, antes dos jogos das 20 horas, é 6.º classificado (10-7 em golos). O Atlético de Madrid é 10.º, com 12 pontos (14-10 em golos). Já o Sturm Graz mantém-se com três pontos, em zona de eliminação, no 29.º lugar (4-9 em golos). O Slovan mantém-se sem pontos, no 36.º e último lugar (5-21 em golos) e, com a derrota em Madrid, está matematicamente eliminado, juntando-se ao Leipzig nas equipas afastadas da próxima fase da prova e também das competições europeias ao fim da fase de liga.