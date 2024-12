O Barcelona e o Arsenal venceram esta quarta-feira, respetivamente ante Borussia Dortmund e Mónaco, afirmando-se ambos na luta pelo apuramento direto para os oitavos de final da Liga dos Campeões, numa noite que teve ainda triunfo do Feyenoord ante o Sparta Praga e goleada do Estugarda ao Young Boys, equipa suíça que, com novo desaire, se juntou ao Slovan Bratislava e ao Leipzig no lote de equipas matematicamente eliminadas na fase de liga, ainda com duas jornadas por disputar.

Em Dortmund, o Barcelona venceu o Borussia por 3-2, num jogo só com golos na segunda parte. Raphinha (53m) deu vantagem ao Barcelona, Serhou Guirassy fez o empate de penálti (60m), Ferran Torres devolveu a vantagem ao Barcelona (75m) e viria a bisar para o 3-2 (85m), já após o bis de Guirassy (78m).

Com este resultado, o Barcelona é 2.º classificado de forma isolada, com 15 pontos, só atrás do líder Liverpool, com 18 pontos. Logo atrás vem o Arsenal - uma de seis equipas que fecham o top-8 com 13 pontos cada – depois da vitória por 3-0 ante o Mónaco.

Em Londres, Bukayo Saka bisou (34m, 78m) e um autogolo de Thilo Kehrer (88m) fechou as contas do jogo a favor do Arsenal, que é 3.º classificado, graças ao melhor saldo de golos entre as equipas que têm 13 pontos.

O resumo do Arsenal-Mónaco:

Em Roterdão, o Feyenoord recebeu e venceu o Sparta Praga por 4-2, estando agora no 18.º lugar, como uma das cinco equipas com dez pontos, os mesmos de Benfica (15.º), Mónaco (16.º), Sporting (17.º) e Club Brugge (19.º). Gernot Trauner (8m) e Igor Paixão (10m) deram vantagem madrugadora de 2-0, Hadj Moussa fez o 3-0 (30m) e Albion Rrahmani reduziu para 3-1 antes do intervalo (43m). Na segunda parte, Santiago Giménez (63m) fez o 4-1 e um autogolo de Thomas Beelen ditou o 4-2 (79m).

Já o Estugarda ganhou alento na disputa pelo apuramento, ao golear na receção ao Young Boys, por 5-1. Está no 26.º lugar, com sete pontos, os mesmos do 25.º, o PSG, e a um ponto dos lugares de play-off. Angelo Stiller (25m), Millot (53m), Führich (61m), Vagnoman (66m) e Keitel (75m) fizeram os golos da goleada, com reviravolta, depois de Lakomy ter dado vantagem ao Young Boys. A equipa helvética ocupa o 36.º e último lugar, sem pontos, dizendo esta noite adeus às hipóteses de apuramento.