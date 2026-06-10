O Barcelona apresentou uma proposta à UEFA para organizar a final da Liga dos Campeões de 2029.

Através de um comunicado, os catalães informam que o dossier entregue ao organismo foi criado juntamente com a Câmara Municipal de Barcelona e conta ainda com o apoio da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

«O documento inclui os requisitos técnicos, contratuais e institucionais exigidos pela UEFA, para que Camp Nou e a cidade de Barcelona possam sediar um dos eventos desportivos mais importantes do mundo», pode ler-se.

Segue-se agora o período de avaliação da UEFA sobre todas as propostas apresentadas para receber a final da Champions em 2029, sendo que a decisão deve ser conhecida no último trimestre deste ano. Recorde-se que o encontro decisivo da próxima temporada decorre no Estádio Metropolitano, em Madrid.