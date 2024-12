A Figura: Lukasz Skorupski

Guarda-redes veterano, de 33 anos, tem feito uma bela carreira em Itália. Titular do Bolonha há sete temporadas, mostrou créditos mais uma vez, especialmente na defesa ao remate de Ángel Di María aos 43m. Na segunda parte, foi preponderante em várias ocasiões de novo, especialmente a negar o golo a Pavlidis. Mãos seguras, a transmitir confiança à defesa.

O Momento: Remate de Di María defendido por Skorupski

Corria o minuto 43, mesmo a fechar a primeira parte, quando o Benfica teve o lance de maior brilhantismo na Luz. Numa jogada a primeiro toque, Aursnes libertou a bola da pressão para o corredor esquerdo onde estava Carreras. O espanhol tirou um adversário da frente, cruzou, Di María rematou forte de primeira mas… em jeito de resumo do jogo, Lukasz Skorupski defendeu.

Outros Destaques:

Álvaro Carreras: Se compararmos o número de lances em que Carreras e Bah intervieram no jogo, percebemos facilmente quem é o mais influente no processo ofensivo do Benfica. O espanhol dá uma profundidade ao corredor esquerdo que simplesmente não existe no lado direito. Destaque para o passe para Di María aos 43m.

Ángel Di María: O veterano argentino tem protagonizado um dos melhores inícios de temporada da sua carreira e destacou-se dos demais, mais uma vez, neste jogo. Até mesmo no capítulo da velocidade em relação ao lateral contrário. Rematou, assistiu e orientou as transições dos encarnados.

Tomás Araújo: Mais uma exibição que mostra o porquê de António Silva ter sido relegado ao banco de suplentes. Que velocidade e antecipação de Tomás Araújo em várias intervenções, sempre no timing certo. Nota especial para o corte aos 85m.

Vangelis Pavlidis: Destaque pela negativa. No lance do golo anulado, adiantou-se ligeiramente mais do que era preciso e na segunda parte não teve o sangue frio necessário. No resto do encontro, teve dificuldades em ligar-se com o meio-campo.