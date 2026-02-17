A Figura: Vinicius Júnior

Após um início de jogo dominado pelo Benfica, a resposta merengue chegou pelos pés de Mbappé do avançado brasileiro. Foi dele uma das melhores ocasiões de golo do Real Madrid no primeiro tempo e tudo culminou com um golaço de todo o tamanho no início da segunda parte. De fora para dentro, Vinicius fez o que melhor sabe e rematou em arco para o fundo da baliza, gelando as bancadas do Estádio da Luz.

O Momento: Vinicius queixa-se de racismo

Tudo aconteceu na sequência de um golo, precisamente apontado pelo avançado brasileiro. Para o festejar, deslocou-se até à bandeirola de canto e fez uma dança que irritou os adeptos do Benfica. Seguiu-se uma tremenda confusão entre os jogadores e Vinicius acabou por alegar ter sofrido insultos racistas. O encontro esteve parado durante largos minutos, antes de ser reatado.

Outros destaques:

Prestianni

Juntamente com Dedic, o argentino protagonizou um primeiro tempo de alto nível, tanto ao nível da finalização, mas sobretudo pela entrega e qualidade com bola. De resto, foi quase sempre pelo corredor direito que o Benfica criou os lances de maior perigo e que obrigaram Courtois a aplicar-se para evitar o 1-0. O segundo tempo fica marcado por uma polémica com Vinicius Júnior e menor envolvimento com a equipa, contrariamente ao que tinha acontecido anteriormente.

Tomás Araújo

Seguro na sua função (e que difícil é) de travar as investidas de Vinicius. Muito rápido a ler os movimentos do seu adversário, nunca foi apanhado em contrapé e conseguiu sempre manter a compostura no um para um com o camisola sete dos merengues. Um primeiro tempo de luxo por parte do jovem central português. A segunda parte trouxe mais trabalho para o central português, que teve pela frente Mbappé e Vinicius com maior regularidade. A segurança, essa manteve-se intacta.

Trubin

Após ter sido herói há praticamente três semanas neste mesmo palco, o ucraniano calçou as luvas e fez um primeiro tempo de classe mundial, com diversas defesas sensacionais. Travou um duelo particular com Mbappé, mas o remate de Arda Güler é, porventura, o mais impressionante, já que mal vê a bola partir. De resto, foi um jogo atribulado para Trubin, que teve pela frente uma dupla de avançados endiabrada.

Mbappé

Não há palavras para descrever o impacto deste jogador no Real Madrid ou em qualquer equipa que o acolhesse. A velocidade, a criatividade e sobretudo a facilidade com que executa cada movimento resultou num primeiro tempo de enorme desconforto para a defesa encarnada. Pela frente teve um Trubin inspirado e que foi evitando males maiores para o Benfica. O regresso dos balneários trouxe um Mbappé igual a si mesmo, com arrancadas constantes e as mesmas dificuldades para toda a linha defensiva do Benfica.