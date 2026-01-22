É certo e sabido que a campanha do Benfica na Liga dos Campeões não tem sido a desejada pelos adeptos - não é preciso nenhum modelo estatístico para determinar isso. Com seis pontos em 21 possíveis, os encarnados somaram a quinta derrota na competição nesta quarta-feira, diante da Juventus (2-0).

Uma derrota que contraria a história recente em Turim e que complica as contas dos encarnados, com seis pontos somados. Apesar disso, José Mourinho não 'atirou a toalha ao chão' antes da receção ao Real Madrid, na última jornada.

Segundo o projeto 'Football Meets Data', especializado em projeções estatísticas de competições, o Benfica tem poucas chances de passar à fase a eliminar.

O seu modelo estatístico avança que a equipa portuguesa tem 27 por cento de probabilidade de ficar nos 24 primeiros, atrás de Club Brugge e PSV. Na 'linha de água' está o Athletic Bilbao, rival do Sporting na última jornada, com os mesmos 54 por cento do PSV. 

Já o Sporting tem, segundo o mesmo modelo, 100 por cento de chances de passar aos play-offs e 34 por cento de probabilidade de apurar-se para diretamente para os oitavos (através dos primeiros oito lugares).

A confirmar-se esta projeção, nenhum clube das cinco principais Ligas será eliminado. Apenas Sporting, Galatasaray, Qarabag e Olympiakos vão continuar a representar as restantes Ligas europeias na competição. E com destaque para os azeris, que se estreiam na competição e até ganharam ao Benfica na jornada inaugural.

Estas são as previsões deste projeto, mas outros, como o famoso Mister Chip, determinam um cenário ainda menos animador - 16 por cento de chances de o Benfica passar aos play-offs e 23 por cento de o Sporting ficar nos oito primeiros.

