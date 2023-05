Bernardo Silva foi nomeado para jogador da semana da Liga dos Campeões.



O internacional português marcou dois golos e liderou o Manchester City na passagem à final da Champions depois de uma goleada aplicada ao Real Madrid (4-0).



Na luta por esta distinção, o jogador de 27 anos tem a concorrência do colega Rodri e de Çalhanoglu e Lautaro Martínez (ambos do Inter de Milão).



Além disso, Bernardo Silva é também candidato ao prémio de melhor golo da semana juntamente com o colega Julián Álvarez e com Lautaro (Inter).



Recorde a incrível prestação de Bernardo no vídeo associado ao artigo.



[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]