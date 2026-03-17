Se o Sporting conseguiu virar um 3-0 ante o Bodo/Glimt, o Manchester City não conseguiu fazê-lo ante o Real Madrid e é a equipa espanhola que está apurada para os quartos de final da Liga dos Campeões. Na noite desta terça-feira, um bis de Vinicius valeu a vitória por 2-1 no Etihad, numa noite marcada pela expulsão do português Bernardo Silva antes de os espanhóis inaugurarem um marcador que ficou fechado no último lance do jogo.

É verdade que o Manchester City, que jogou 70 minutos (mais compensação) reduzido a dez, viu dificultada – e muito – a missão após o vermelho direto a Bernardo. E não venceu. Perdeu mesmo no fim! Mas, mesmo em inferioridade numérica, conseguiu chegar ao empate e mostrou bravura, ficando até, em alguns momentos, perto de despedir-se da Champions com uma vitória, numa noite em que Arbeloa, com 1-1 ao intervalo, trocou Courtois (aparentemente com sobrecarga muscular) por Lunin para a segunda parte.

Na primeira, o jogo começou animado, com duas ocasiões para o City (Cherki e Rodri) e uma para o Real Madrid (Valverde) nos primeiros cinco minutos, antes de um lance capital. Aos 17 minutos, Bernardo bloqueou um remate de Vinicius Júnior com o braço. E, ao fim de três minutos, o árbitro Clément Turpin – após ver as imagens – assinalou penálti e expulsou o português, algo que aconteceu pela primeira vez na carreira. Da marca dos 11 metros, Vinicius bateu Donnarumma e deixou o Real Madrid com vantagem de quatro golos na eliminatória.

Mas a equipa treinada por Pep Guardiola mostrou grande atitude e resposta ao longo do jogo – mesmo, ao correr mais riscos, ter estado também perto de sofrer mais golos – e Haaland só não empatou no minuto seguinte porque Courtois fez uma enorme defesa, após desvio do norueguês ao cruzamento de Doku.

Seguiram-se ainda ocasiões de Rodri e Vinicius em cada uma das balizas, numa primeira parte que acabou com o 1-1 no marcador. Aos 41 minutos, Haaland fez o empate. Após um canto batido rapidamente por Reijnders de forma curta para Aït-Nouri, este devolveu a bola, Reijnders tocou para Doku aparecer dentro da área pela esquerda e o cruzamento, que ainda desviou num adversário, encontrou o avançado norueguês.

Na segunda parte, já com Lunin na baliza do Real Madrid, Haaland fez um remate para defesa difícil do ucraniano aos 49 minutos. Os ingleses, mesmo com dez, foram-se aproximando várias vezes da baliza e Aït-Nouri até marcou ao minuto 78, mas estava em fora-de-jogo no momento do cruzamento de Cherki.

Pouco depois, foi Valverde a marcar, aos 81 minutos, mas o árbitro assistente também levantou logo a seguir (tal como no lance de Aït-Nouri) a bandeira, por fora-de-jogo.

Já a fechar, dentro dos três minutos de compensação, Vinicius Júnior viu um golo ser-lhe anulado, mas no último lance aos 90+3, a cruzamento de Tchouaméni, fechou mesmo o apuramento do Real Madrid com uma vitória e um agregado de 5-1 na eliminatória.