Se a bola da fase a eliminar da Champions feminina foi inspirada pelos mosaicos de Lisboa, o esférico para as eliminatórias da Champions masculina teve por base a cidade de Munique.

«O design celebra Munique como porta para os Alpes da Baviera e apresenta as estrelas da Liga dos Campeões em branco ao lado de hexágonos que fazem referência às cores dos telhados e edifícios de Munique. Há pequenos gráficos que celebram as características da Baviera – os Alpes, o Leão Palatino, flores de edelvaisse, a [arquitetura] Waldlerhaus, o jardim à inglesa e o lúpulo», explica a UEFA.

Este modelo foi produzido com recurso a poliéster reciclado, tinta à base de água, substâncias de base biológica, fibra de milho, cana-de-açúcar, polpa de madeira e borracha.

A final da Liga dos Campeões está agendada para 31 de maio, em Munique. O play-off que dá acesso aos “oitavos” arranca nesta terça-feira.

