Munique manteve-se fiel à tradição. Sempre que a cidade alemã recebeu uma final da Liga dos Campeões ditou um nome inédito no palmarés da competição. Desta vez foi o Paris Saint-Germain a chegar pela primeira vez ao topo da Europa, mas a cidade alemã já tinha proporcionado a mesma alegria a outros quatro emblemas.

A primeira final em Munique, ainda no «velhinho» Estádio Olímpico, foi no final da temporada de 1978/79, quando o Nottingham Forest de Brian Clough conquistou o primeiro de dois troféus com uma vitória sobre os suecos do Malmö (1-0). A equipa inglesa viria a repetir o feito no ano seguinte, frente ao Hamburgo, tornando-se na primeira equipa com mais títulos europeus do que títulos caseiros.

A segunda final disputada em Munique ditou novamente um inédito campeão europeu, desta vez o Marselha, na temporada de 1992/93, já com um novo formato, com dois grupos de quatro equipas, com a equipa do Vélorome a alcançar o seu primeiro e único título ao bater o Milan com um golo solitário de Boli.

A terceira foi na temporada de 1996/97, a última que contou exclusivamente com campeões dos respetivos países, com os alemães do Borussia Dortmund, com Paulo Sousa, a bateram a Juventus, ainda com Zinedine Zidane, por 3-1.

A quarta equipa a festejar pela primeira vez no palco de Munique foi o Chelsea, na temporada de 2011/12, já no Allianz Arena, com uma vitória sobre o anfitrião Bayern, no desempate por penáltis (4-3), depois de um empate 1-1.

Em resumo, cinco finais disputadas em Munique e cinco vencedores inéditos na competição: Nottingham Forest, Marselha, Borussia Dortmund, Chelsea e, agora, o Paris Saint-Germain.