O Sporting perdeu por 2-1 na visita ao reduto do Club Brugge e somou a quarta derrota consecutiva para todas as competições, a segunda a contar para a Liga dos Campeões.

João Pereira montou o onze inicial e cedo (antes do apito inicial) teve de mudar uma das peças, devido à lesão de Gonçalo Inácio. Para o seu lugar entrou Matheus Reis.

À procura de dar uma resposta firme à série de três derrotas consecutivas, o Sporting não podia ter pedido um melhor arranque no encontro, já que bastaram apenas três minutos para se colocar em vantagem.

Conhecido pela arte de marcar golos, Gyökeres descobriu a desmarcação de Maxi Araújo e o uruguaio rematou de pé esquerdo ao poste da baliza de Mignolet, que ao segundo poste viu Geny Catamo aproveitar o ressalto para fazer o 1-0.

Este lance começou por dar algum ascendente no encontro aos leões, que não deixaram o adversário sair com a bola controlada nos primeiros minutos, mas tudo acabou por mudar pouco depois, quando uma infelicidade levou o esférico até ao fundo da baliza de Israel.

Skov Olsen trabalhou bem do lado direito do ataque e após cruzamento para o interior da área, Tzolis rematou contra o corpo de Eduardo Quaresma e viu a bola seguir o caminho das redes, restabelecendo o empate no marcador.

Ora, apesar do frio em Bruges, as bancadas não deixaram o jogo arrefecer e ainda os adeptos estavam a festejar o 1-1 e já o Sporting beneficiava de uma grande penalidade.

Pelo menos, essa foi a primeira interpretação de Anthony Taylor, que após comunicar com o VAR reverteu a decisão, considerando apenas falta fora da área e o consequente pontapé de livre para os leões.

A partir daqui o jogo abriu e o maior beneficiado acabou por ser o Club Brugge, que soube aproveitar as bolas perdidas pelo Sporting, sobretudo quando tentava sair em contra-ataque. Tzolis continuou a ser um problema para os adversários e a qualidade de Vanaken e Skov Olsen foram apenas travadas pela segurança de Franco Israel.

Nada seguro acabou por ser o lance entre Eduardo Quaresma e o camisola oito dos belgas, com um choque de cabeças que levou o central leonino a ser substituído por St. Juste. Até ao intervalo foi a equipa da casa a pegar na batuta e com uma orquestra afinada quase chegou ao golo da reviravolta, não fosse novamente Israel defender um lance que parecia certo.

Os mesmos 22 jogadores que terminaram o primeiro tempo regressaram para os segundos 45 minutos, que começaram algo amarrados.

As duas equipas não quiseram arriscar demasiado sob perigo de serem castigadas e a verdade é que assistiu-se a maiores períodos de posse de bola, primeiro da equipa da casa e numa segunda fase dos comandados de João Pereira.

Perante este «adormecimento» do encontro, bastou um abanão para fechar as contas do mesmo. Um rasgo de qualidade de Vanaken deixou o recém-entrado Casper Nielsen na cara de Franco Israel e com a frieza idêntica à meteorologia no local, finalizou de pé direito para o fundo da baliza.

Até final, os leões não conseguiram dar a volta aos acontecimentos e o Sporting acabou por sofrer a quarta derrota consecutiva para todas as competições. Quanto às contas desta Champions, mantém os dez pontos somados até ao momento e é agora «apanhado» pela formação belga.