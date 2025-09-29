Já é conhecido o árbitro escolhido para a deslocação do Sporting ao reduto do Nápoles.

Danny Makkelie será acompanhado pelos assistentes Hessel Steegstra e Jan de Vries, assim como o quarto árbitro Allard Lindhout. No apoio ao juiz neerlandês (no VAR) estarão o polaco Tomasz Kwiatkowski e o inglês Michael Salisbury. Esta será a nona vez que Makkiele está presente em jogos de equipas portuguesas, sendo que nenhum desses encontros terminou com vitórias: seis derrotas e dois empates.

Recorde-se que os leões chegam a este encontro com três pontos somados, após a vitória por 4-1 diante do Kairat Almaty. O encontro está marcado para as 20h desta quarta-feira, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.