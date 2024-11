Ángel Di María chegou às 41 assistências na Liga dos Campeões na vitória do Benfica contra o Mónaco e tornou-se no segundo jogador com mais passes para golo na história da competição.



O internacional argentino do Benfica assistiu Amdouni e Arthur Cabral para a reviravolta dos encarnados no Principado e superou o compatriota Lionel Messi no segundo lugar da lista. O extremo dos encarnados está assim a uma assistência de igualar Cristiano Ronaldo, recordista máximo da Champions neste item.



De resto, Di María conseguiu este registo em três clubes: Benfica, Real Madrid e PSG.