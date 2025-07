Depois de o Kairat Almaty operar reviravolta no Cazaquistão, frente ao KuPS, o Slovan Bratislava controlou na visita aos bósnios do Zrinjski (2-2, 6-2 no agregado). Em encontro da segunda pré-eliminatória da Champions – no caminho dos campeões – os eslovacos contaram com o lateral Sandro Cruz (ex-Gil Vicente) de início.

Depois de o médio Pranjic e o avançado Bilbija construírem a vantagem do Zrinjski, com golos aos 72 e 76 minutos, respetivamente, o avançado David Strelec repôs a igualdade (80 e 87m).

Desta forma, o Slovan Bratislava agenda duelos com o Kairat Almaty, na terceira pré-eliminatória da Champions, no Cazaquistão a 5 de agosto e na Eslováquia a 12.

Na Sérvia, o Estrela Vermelha controlou e goleou na receção ao Lincoln Red Imps, de Gibraltar, por 5-1. Nos anfitriões, o guarda-redes Matheus (ex-Sp. Braga) e os avançados Milson (ex-Marítimo) e Bruno Duarte (ex-Farense e V. Guimarães) foram titulares.

Numa primeira parte esmagadora, os sérvios beneficiaram dos golos do médio Katai (8m) e dos avançados Ivanic (16m), Bruno Duarte (37m) e Milson (44m). Na etapa complementar, o médio De Barr reduziu, aos 53 minutos, enquanto o avançado Cherif Ndiaye fez o 5-1, aos 75m.

O Estrela Vermelha vai defrontar o Lech Poznan na terceira pré-eliminatória da Champions, uma vez que o emblema polaco está em vantagem sobre os islandeses do Breidablik (7-1).

Intocável, o Dínamo Kiev venceu na Polónia, casa emprestada para a receção aos malteses do Hamrun (3-0, agregado de 6-0). Os golos foram anotados pelo avançado Vanat (28m), pelo médio Brazhko (35m) e pelo defesa Mykhavko (82m).

Seguem-se duelos com Pafos ou Maccabi Telavive (1-1), na próxima pré-eliminatória.

Por fim, um golo bastou para o Copenhaga triunfar na visita ao Drita, no Kosovo (1-0, agregado de 3-0). O único golo surgiu aos 42 minutos, pelo avançado Cornelius.

Por isso, na terceira pré-eliminatória da Champions vai haver duelos com Malmö ou RFS (4-1).