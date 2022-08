Surpresa na Sérvia. O Estrela Vermelha falhou a entrada na fase de grupos da Champions depois de ter empatado a duas bolas com o Maccabi Haifa, na segunda mão do play-off.



Depois da derrota por 3-2, o campeão sérvio fez uma boa primeira parte e marcou dois golos em 16 minutos por Pesic e Ivanic. Depois de ter desperdiçado um penálti nos descontos da primeira parte, a equipa israelita marcou mesmo por Sundgren.



O momento que acabou por decidir a eliminatória aconteceu em cima do apito final. Um autogolo de Pavkov deu o apuramento ao Maccabi Haifa (5-4 no total das duas mãos).



Por sua vez, o Viktoria Plzen afastou o Qarabag com um triunfo por 2-1 na República Checa. O emblema do Azerbaijão entrou na segunda metade da partida a vencer por 1-0 (marcou Ozobic), mas permitiu a recuperação dos checos - marcaram Kopic e Kliment.



Assim, o Plzen venceu a eliminatória por 2-1 depois de se ter registado um nulo na primeira mão.