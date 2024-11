O Estrela Vermelha aplicou uma «manita» ao Estugarda (5-1) e alcançou a primeira vitória nesta edição da Liga dos Campeões.



Em Belgrado, o campeão sérvio teve uma entrada em falso no jogo e viu Demirovic adiantar o vice-campeão alemão logo aos cinco minutos. No entanto, os sérvios responderam e num ápice viraram a partida à passagem dos 31 minutos com golos de Silas e Krunic.



Na segunda parte assistiu-se a mais três golos no Marakana. Aos 65 minutos, Ivanic dilatou a vantagem do Estrela Vermelha antes de o ex-Benfica Radonjic saltar do banco e anotar dois golos (69m e 88m, em saídas rápidas para o ataque).



Com esta vitória o Estrela Vermelha somou os primeiros pontos enquanto o Estugarda soma quatro pontos.



Falhanço do ano na Áustria na derrota espanhola



No outro jogo com início às 17h45, o Sturm Graz bateu o Girona por 1-0 e somou o primeiro triunfo na competição.



Os espanhóis estiveram por cima nos 30 minutos inicias e criaram uma excelente ocasião para marcar. Porém, Ivan Martin falhou de forma incrível o que parecia um golo cantado e o jogo seguiu empatado para o intervalo.



A segunda metade começou com um golo anulado ao Girona. Esse lance serviu de mote para a reação do Sturm Graz que depois de um aviso de Jatta, marcou mesmo. Biereth aproveitou uma defesa incompleta de Gazzaniga para marcar o tento solitário da partida.



O campeão austríaco tem três pontos e igualou o Girona, oponente desta noite.