Figura: Ferrán Jugtlà



Esta parece ser a época de afirmação do espanhol. Sem espaço no Barcelona, o Club Brugge apostou no talentoso extremo e este já começa a justificar o investimento. No Dragão, Jutglà teve liberdade para deambular pela frente de ataque – ainda que tenha ocupado mais o corredor central – e foi a figura do encontro com um golo e uma assistência. De drible curto, o jogador de 23 anos assistiu no chão (!) Sowah para o 2-0 já depois de ele próprio ter feito o 1-0, de penálti. Não é engana: é bom de bola.



Momento: Sowah afunda o Dragão, minuto 47



Depois de uma primeira parte sofrível, Sérgio Conceição decidiu introduzir Danny Loader e Toni Martínez no jogo. No entanto, nem houve tempo para perceber o que pretendeu o treinador portista com as saídas de João Mário e de Evanilson. Aos dois minutos da segunda parte, Jugtlà caiu e perante três adversários, soltou em Sowah que mais rápido que Zaidu, bateu Diogo Costa. Um erro que penalizou a falta de agressividade do FC Porto.





Outros destaques:



João Mário: já não tinha estado bem contra o Desportivo de Chaves e voltou a não estar esta noite. O internacional sub-21 português não fez uma boa exibição, um pouco como toda a equipa, mas está ligado ao lance que permitiu aos belgas abrirem o marcador ao derrubar Jugtlà na área. Além de mais um ou outro erro ao nível do passe, o lateral-direito não foi capaz de acrescentar no capítulo ofensivo – errou praticamente todos os cruzamentos. Saiu ao intervalo.



Vanaken: é o comandante do Brugge. O capitão parece que joga a passo, mas isso deve-se à inteligência tremenda com que joga e se posiciona. O internacional belga procura sempre o espaço livre, por norma o lado oposto onde está a bola para receber, combinar com os colegas ou atirar à baliza - foi assim esta noite. Vanaken não marcou nem assistiu, mas nem precisou: meteu a equipa a jogar (e muito) à bola.



Skov Olsen: o internacional dinamarquês estava 'escondido' no Bolonha, mas rumou à Bélgica no decorrer da época passada. E é fácil de perceber o motivo: o extremo é jogador para grandes palcos. Tem 22 anos e um talento incrível como demonstrou esta noite. Colada à ala esquerda, Olsen ameaçou o golo na primeira parte e concretizou à ameaça na etapa complementar ao aparecer nas costas de Zaidu para bater Diogo Costa.



