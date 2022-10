Ao fim de quatro jornadas o Club Brugge já garantiu uma presença inédita nos oitavos de final da Liga dos Campeões (com esta designação), de forma surpreendente, num grupo com FC Porto, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen.

Esse objetivo foi alcançado com um nulo na capital espanhola, nesta quarta-feira, em jogo no qual João Félix não saiu do banco. Foi a quarta vez consecutiva que o português foi relegado para suplente por Diego Simeone, e desta vez sem direito a utilização.

O Atlético até teve ascendente ao longo do jogo, mas sem conseguir marcar. Na primeira parte teve dois golos anulados a Ángel Correa por fora de jogo (23 e 47m).

Ainda na primeira parte o árbitro, Danny Makkelie, chegou a assinar um penálti a favor do Club Brugge, mas depois percebeu que foi Buchanan a fazer falta sobre Molina, e não o oposto (40m).

Diego Simeone esgotou as substituições ao minuto 79, ao lançar Witsel para o lugar de Griezmann, e João Félix não escondeu a frustração ao regressar ao banco, atirando o colete para o chão.

Pouco depois o Club Brugge ficou reduzido a dez elementos, com Sowah a ver o segundo cartão amarelo (81m), mas a equipa belga segurou o precioso empate, com Mignolet a brilhar nos instantes finais, com duas defesas fulcrais.