Aitana Bonmatí e Alexia Putellas, duas das jogadoras mais importantes da equipa feminina do Barcelona, avisaram que «não será um jogo fácil» frente às inglesas do Arsenal, na final feminina da Liga dos Campeões, em Lisboa.

«Pode ser normal que nos apontem favoritismo, pelo que temos feito nos últimos anos, mas sabemos a importância deste jogo. É uma final e, apesar de ser um rival novo e que está há muitos anos sem jogar uma final, para nós não é uma partida fácil e não o damos por feito. Qualquer uma das equipas pode ganhar», sublinhou Aitana Bonmatí, de 27 anos, melhor jogadora do mundo nas últimas duas épocas.

Em conferência de imprensa de antevisão no auditório do Estádio José Alvalade, em Lisboa, Bonmatí falou aos jornalistas ao lado do treinador, Pere Romeu, e da colega Alexia Putellas.

«Uma final é um pouco imprevisível. Pode haver coisas que podemos não chegar a controlar, mas sabemos que tudo depende de nós e podemos vencer. O Arsenal é uma grande equipa e, se está na final, é por alguma coisa, mas temos a sensação de que, se conseguirmos estar na nossa melhor versão, vamos fazer muitas coisas bem. Temos confiança no plano de jogo», expressou Alexia Putellas, de 31 anos.

Já o treinador do Barcelona, Pere Romeu, reforçou: «É um jogo especial, por ser uma final. Temos feito partidas muito boas e sabemos o tipo de jogo que vamos fazer. Faremos um bom jogo, a dominar o ritmo.»

As espanholas do Barcelona são bicampeãs europeias em título. O Arsenal venceu esta competição apenas uma vez, em 2007.

A final inicia-se às 17h de sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem da croata Ivana Martincic e o português Tiago Martins a cumprir as funções de videoárbitro. A portuguesa Kika Nazareth está lesionada e não poderá alinhar na final.