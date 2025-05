O último lote de bilhetes para a final da Liga dos Campeões feminina começou a ser vendido a partir desta sexta-feira, dia 9 de maio. Os bilhetes para a final de Lisboa têm um custo entre 10 euros e 70 euros.

A final jogar-se-à entre o Arsenal e o bicampeão europeu Barcelona. Os bilhetes terão prioridade à ordem de chegada, informou a UEFA.

A final está marcada para o dia 24 de maio, às 17h, no Estádio José Alvalade, nesta que será a segunda final da história da competição disputada em Portugal.

A primeira final decorreu no Estádio do Restelo, em Belém, na temporada 2013/14. Na época, o Wolfsburg tornou-se bicampeão europeu depois de bater as suecas do Tyresö FF por 4-3.

Kika Nazareth continua lesionada e não será opção para a final. A internacional portuguesa participou ainda em seis encontros na Liga dos Campeões, onde apontou três golos e anotou três assistências.