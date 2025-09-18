No arranque da Liga dos Campeões 2025/26, o Monaco escorregou e sofreu uma derrota pesada no reduto do Club Brugge, por 4-1.

Com a possibilidade de abrir o marcador bem cedo, logo aos 10 minutos do jogo, o Monaco desperdiçou uma grande penalidade batida por Maghnes Akliouche. Na sequência, viu o clube belga marcar três golos antes do intervalo.

Nicolo Tresoldi marcou o primeiro aos 32 minutos e Raphael Onyedika aumentou a vantagem, aos 39m, assistido pelo português Carlos Forbs. O terceiro foi apontado por Hans Vanaken.

Mamadou Diakhon fez o 4-0 aos 75 minutos. O Monaco marcou o golo de honra já em tempo de compensação, aos 90+2m, com Ansu Fati a marcar na estreia.

No outro jogo da tarde, o Copenhaga empatou na receção ao Bayer Leverkusen, por 2-2, num jogo que ficou marcado por um golaço do ex-Benfica Grimaldo.

Aos nove minutos da partida, Jordan Larsson marcou o primeiro e colocou os dinamarqueses na frente do marcador. Aos 82 minutos, o ex-Benfica puxou dos galões e apontou um livre com o pé esquerdo.

O Copenhaga não demorou a reagir e cinco minutos depois empatou através de Robert. Aos 90+1m, o Leverkusen resgatou um ponto com um autogolo de Hatzidiakos.