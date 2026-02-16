François Letexier é o árbitro escolhido para apitar o Benfica-Real Madrid, na primeira mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Liga dos Campeões.

A UEFA indicou, este domingo, as nomeações para todos os jogos des terça-feira e no apoio ao juiz francês estará o compatriota Jérôme Brisard (VAR). Esta será a quarta vez que Letexier apita um encontro dos encarnados, após a vitória sobre o Standard Liège (3-0) em 2020, a derrota com o Barcelona nos «oitavos» da Champions (3-1), 2024/25, e a vitória sobre o Bayern Munique no último Mundial de Clubes (1-0).

Recorde-se que o encontro decorre no Estádio da Luz, a partir das 20h, e poderá ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.