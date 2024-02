Galeno teve uma noite em cheio na vitória do FC Porto frente ao Arsenal (1-0), da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



O extremo marcou um golaço em cima do apito final e deu a vitória aos portistas na receção aos «gunners». O momento de inspiração valeu ao jogador dos dragões a nomeação para golo da semana juntamente com Lewandowski (Barcelona), Malen (Borussia Dortmund) e Osimhen (Nápoles).



Galeno está ainda nomeado para o prémio de jogador da semana e tem a concorrência de Veerman (PSV), Lewandowski (Barcelona) e de Arnautovic (Inter de Milão).



Os quatro candidatos a golo da semana: