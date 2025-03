O golo que Conor Gallagher marcou aos 27 segundos, no jogo contra o Real Madrid, na segunda mão dos oitavos da Liga dos Campeões, foi o mais rápido desta edição da Champions e o mais rápido de um jogador inglês na Champions. Mas nem sequer entra no top-5 dos mais rápidos de sempre na competição.

A Liga «milionária» já contou com golos de todas as formas e feitios, inclusive nos minutos iniciais, quando as pessoas estariam a entrar ainda no estádio. Desta forma, apresentamos a lista dos golos mais rápidos da história da competição, segundo o site oficial da UEFA Champions League.

Primeiro lugar - 10.12 segundos: Roy Makaay (Bayern Munique):

07/03/2007, frente ao Real Madrid (2-1)

Segundo lugar - 10.96 segundos: Jonas (Valencia)

01/11/2011, frente ao Bayer Leverkusen (3-1)

Terceiro lugar - 20.12 segundos: Gilberto Silva (Arsenal)

25/09/2002, frente ao PSV (4-0)

Quarto lugar - 20.12 segundos: Alessandro Del Piero (Juventus)

01/10/1997, frente ao Manchester United (2-3)



Quinto lugar - 21.06 segundos: Clarence Seedorf (Milan)

28/09/2005, frente ao Schalke (2-2)