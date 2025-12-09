Champions: Gelson Martins marca golo da vitória do Olympiakos
Internacional português foi titular ao lado de Daniel Podence e Chiquinho
O Olympiakos somou a primeira vitória na Champions ao fim da sexta jornada da fase de liga. Os gregos bateram em casa os cazaques do Kairat Almaty, por 1-0, com golo do internacional português Gelson Martins.
A equipa orientada pelo espanhol Jose Luis Mendilibar teve mais dois portugueses como titular - Daniel Podence e Chiquinho, que acabaram por sair na segunda parte. Costinha e Diogo Nascimento ficaram no banco de suplentes.
Foi já aos 73 minutos que o extremo ex-Sporting ditou o resultado final com o único golo do jogo. Rematou já perto da linha de fundo e enganou o guarda-redes contrário, marcando o segundo golo na temporada.
O Olympiakos até teve outra chance soberana de golo, mas o avançado marroquino El Kaabi acertou no poste já com a baliza deserta, em cima dos noventa minutos.
O Kairat fica apenas com um ponto no currículo, ocupando o penúltimo lugar na tabela da Champions.