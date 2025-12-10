O Arsenal soma e segue na fase de liga da Liga dos Campeões. Na noite desta quarta-feira, a equipa inglesa venceu na visita ao Club Brugge, na Bélgica, por 3-0, em jogo da sexta jornada.

Noni Madueke foi o protagonista do triunfo, ao bisar na partida, inaugurando o marcador com um golaço de pé esquerdo, de fora da área, após uma arrancada, aos 24 minutos, na sequência de um passe de Zubimendi.

Na segunda parte, o mesmo Zubimendi cruzou do lado esquerdo para Madueke, na área, concluir para dobrar a vantagem da equipa treinada por Mikel Arteta, aos 47 minutos.

Pouco depois, aos 56 minutos, o Arsenal fechou o resultado com mais um golaço, num remate de pé direito de Gabriel Martinelli, já perto da área, descaído na esquerda.

Com este triunfo, o sexto em seis jornadas, o Arsenal soma agora 18 pontos, com um saldo de 17-1 em golos, sendo a equipa com melhor diferença positiva de golos (mais 16). Tem mais três pontos do que o Bayern Munique (segundo com 15) e mais cinco do que PSG, Manchester City e Atalanta.

O apuramento direto para os oitavos de final, num dos oito primeiros lugares, está praticamente garantido. Um ponto dissipa quaisquer dúvidas, mas mesmo perdendo os dois últimos jogos é pouco provável que os ingleses caiam do top-8 da classificação ao fim da fase de liga.