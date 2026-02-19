A UEFA divulgou a equipa da semana relativa à primeira mão dos play-offs de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Nenhum jogador do Benfica foi escolhido, apenas um ex-atleta do clube.

Alejandro Grimaldo, atual jogador do Bayer Leverkusen, fez uma assistência na vitória sobre o Olympiakos nesta quarta-feira (2-0). Foi escolhido, bem como um jogador que derrotou o Benfica no Estádio da Luz (1-0).

Não foi Vinicius Júnior, mas sim Aurelien Tchouaméni, médio francês, que foi distinguido. Anthony Gordon, jogador do Newcastle que marcou quatro golos contra o Qarabag.