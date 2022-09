Alejandro Grimaldo foi eleito o melhor em campo na vitória do Benfica sobre o Maccabi Haifa, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O lateral espanhol assistiu Rafa para o 1-0 e marcou ele o segundo golo do triunfo das águias, num grande golo que certamente irá figurar nos melhores da jornada.

No outro jogo do grupo do Benfica, Mbappé bisou na vitória por 2-1 do Paris Saint-Germain sobre a Juventus e recebeu o prémio de melhor em campo.

Em baixo, fica a lista dos melhores em campo em todos os jogos:

Din. Zagreb-Chelsea: Ademi

Salzburgo-Milan: Saelemaekers

Real Madrid-Celtic: Kroos

Leipzig-Shakthar Donetsk: Shved

Sevilha-Manchester City: De Bruyne

Borussia Dortmud-Copenhaga: Brandt