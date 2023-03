Erling Haaland.



O norueguês merece um parágrafo inteiramente para ele depois do que fez esta noite, no Etihad. O avançado dos «citizens» é demolidor, é um monstro insaciável e um goleador tremendo. Fez cinco golos em cerca de 35 minutos e igualou o que só Luiz Adriano e Messi tinham feito.



5 - Erling Haaland is the third player to score five goals in a single UEFA Champions League game after Luiz Adriano in October 2014 (Shakhtar Donetsk vs BATE Borisov) and Lionel Messi in March 2012 (Barcelona v Bayer Leverkusen). Playground. pic.twitter.com/0eWf7fsxgv — OptaJoe (@OptaJoe) March 14, 2023

O Leipzig que o diga! Erling Haaland marcou cinco dos sete golos na goleada do Manchester City frente aos alemães. O jogo prometia ser dividido até pelo empate que se registou na primeira mão, na Alemanha.



Mas Haaland teve outra ideia. E decidiu dizimar por completo os germânicos. Esta noite o jogador de 22 anos pareceu ter poderes de super-herói.



Com André Silva no banco, os "touros" viram a eliminatória começar a fugir-lhes logo aos 22 minutos. O VAR alertou o árbitro para um braço de Henrichs na área e após rever as imagens, Slavko Vincic apitou penálti.



Haaland fez o 1-0 e quando o Etihad ainda celebrava o primeiro golo, já o ex-Dortmund estava a empurrar o disparo de De Bruyne à trave para o fundo da baliza de Blaswich. Em dois minutos, o nórdico superou dois recordes da Champions e tornou-se no mais jovem de sempre a chegar aos 30 golos (superou Mbappé) e o mais rápido de sempre a fazê-lo (deixou para trás Van Nistelrooy).



30 - Erling Haaland has scored 30 goals in 25 games in the UEFA Champions League, reaching this milestone in fewer matches than any other player, while he is also the youngest player to reach 30 goals in the competition’s history (22y 236d). Powerhouse. pic.twitter.com/13vKCvQdvY — OptaJoe (@OptaJoe) March 14, 2023

O Leipzig foi uma sombra de si mesmo e não teve quaisquer hipóteses frente ao campeão inglês. Ainda antes do intervalo, Rúben Dias - titular assim como Bernardo - cabeceou para defesa de Blaswich, a bola ficou em cima da linha de golo e Haidara, numa tentativa de corte, "assistiu" Haaland para o 3-0.



O arranque de sempre tempo foi A-R-R-A-S-A-D-O-R. Em dez minutos o Manchester City chegou ao 5-0 com um pontapé cruzado de Gundogan e um golo... de Haaland! Três minutos depois, ainda o Leipzig se tentava levantar de novo golpe sofrido, o norueguês fez o 6-0 num lance tirado a papel químico do quinto golo.



Uma noite histórica de um dos maiores goleadores que o futebol já viu. Sim, tem 22 anos, mas o número de golos não deixa dúvidas: veremos quantos recordes resistem a Erling Haaland.



André Silva ainda entrou para a meia hora final e assinou o melhor lance de ataque do Leipzig com um pontapé em arco ligeiramente ao lado. O City parecia que ia ficar a um golo da maior goleada da sua história na Champions, mas Kevin de Bruyne soltou o génio no último suspiro e fez um golaço. Ponto final numa noite histórica que deu à equipa de Guardiola um lugar nos quartos de final.

