Gonçalo Inácio pode fazer história com a camisola do Sporting, caso seja utilizado por Rui Borges no encontro da próxima terça-feira, diante do Bodo/Glimt, para a Liga dos Campeões.

O internacional português atingiu a marca dos 28 jogos pelos leões na prova milionária, os mesmos de Matheus Reis, e está apenas a um jogo de se isolar no topo da classificação. Formado no Sporting, o jogador de 24 anos joga na equipa principal desde 2020/21 e esta época soma um golo e três assistências em 36 jogos.

Além disso, o jogo da segunda mão dos «oitavos» da Champions pode trazer mais um recorde para o atual plantel leonino, mais concretamente para Francisco Trincão. O internacional português tem seis golos pelos leões na competição e caso marque mais um, isola-se na liderança da lista de melhores marcadores do clube na prova.