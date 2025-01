A UEFA divulgou esta segunda-feira a lista de árbitros para a última jornada da fase de liga da Champions.

Em Turim, o romeno Istvan Kovács vai apitar o jogo entre Juventus e Benfica, sendo que no VAR estará o neerlandês Pol van Boekel. Recorde-se que a equipa de Francisco Conceição já tem lugar garantido no play-off, sendo que as águias ainda procuram assegurar uma vaga na próxima fase.

Já em Alvalade, o francês Benoit Bastien é o árbitro escolhido para dirigir o Sporting-Bolonha e terá o compatriota Benoit Millot no VAR. O Bolonha já não tem hipóteses de chegar à próxima fase da Liga dos Campeões e os leões precisam apenas de um empate (assim como o Benfica) para atingirem o «play-off».

Destaque ainda para a presença de João Pinheiro na receção do Bayern Munique ao Slovan Bratislava.

Ambos os jogos têm início marcado para as 20h desta quarta-feira.