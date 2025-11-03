Já é conhecido o árbitro para o Benfica-Leverkusen, desta quarta-feira. Trata-se de Simone Sozza, italiano de 38 anos, que no passado mês de janeiro viu-se envolvido numa polémica... com José Mourinho.

Na antevisão ao encontro entre o Fenerbahçe, na altura o clube orientado pelo técnico português, e o Lyon, Mourinho deixou duras críticas aos juízes italianos no geral e confessou que, provavelmente, Sozza «não gostava» de si.

«Eu não tenho um problema com eles, eles é que têm um problema comigo. Penso que eles vêm para aqui para fazerem o seu melhor. Simone Sozza é um bom árbitro jovem, com muito potencial e futuro. Ele, provavelmente, não gosta de mim, mas vem para aqui para fazer bem o seu trabalho», afirmou.

Após o jogo, o técnico português voltou a criticar a exibição do árbitro e do próprio VAR, apontando «dois cartões vermelhos incorretos» e uma «grande influência» de Simone Sozza no desfecho do encontro.

«Houve dois cartões vermelhos incorretos na partida. A jogada do Kumbedi que travou o Szymanski é um cartão vermelho claro. O árbitro tomou uma decisão errada e o VAR não corrigiu. Depois, deu um cartão vermelho incorreto ao Niakhaté, mas o VAR tomou a decisão certa e avisou que era apenas amarelo. Em seguida, o mesmo Kumbedi agarrou a garganta do Szymanski, derrubou-o para travar um ataque rápido, mas o árbitro não lhe deu amarelo e não o expulsou. O árbitro teve grande influência no jogo, isso é claro», acrescentou.

Ora, esta é a terceira vez que apita jogos de equipas portuguesas e, curiosamente, com conjuntos alemães à mistura, já que esteve no Benfica-Bayern (6 de novembro de 2024) e no Dortmund-Sporting (11 de fevereiro de 2025).

A equipa de arbitragem para o encontro desta quarta-feira é, de resto, 100 por cento italiana. Aleandro Di Paolo estará no VAR e será acompanhado pelo AVAR Marco Di Bello. O jogo tem início marcado para as 20h, no Estádio da Luz.