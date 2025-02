Já há datas para os jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que conta com as presenças do Benfica.

As «águias», que têm novamente o Barcelona como adversário, jogam a primeira mão, no Estádio da Luz, no dia 5 de março às 20h. A segunda mão está agendada para 11 de março, na cidade catalã, às 17h45.

Na Fase de Liga, o Benfica foi derrotado em casa frente ao Barcelona num jogo incrível que terminou 4-5 para os blaugrana.