Champions: João Pinheiro apita o Nápoles-Frankfurt
Equipa de arbitragem é totalmente portuguesa
Equipa de arbitragem é totalmente portuguesa
O português João Pinheiro é o árbitro nomeado para dirigir o jogo entre o Nápoles e Eintracht Frankfurt, partida da Liga dos Campeões agendada para esta terça-feira, às 17h45.
Bruno Jesus e Luciano Maia serão assistentes, enquanto Fábio Veríssimo assumirá o papel de quarto árbitro. No VAR estará Tiago Martins e André Narciso.
Num dos jogos que abre a quarta jornada da fase liga da Liga dos Campeões, o Nápoles e o Eintracht Frankfurt entram em campo com apenas três pontos cada.
Recorde-se que, na presente edição, a equipa italiana somou apenas uma vitória, precisamente contra o Sporting por 2-1, e que ainda vai defrontar o Benfica na Luz, em partida a contar para sexta jornada da competição.
Este sábado, o árbitro português apitou a vitória do Benfica no terreno do V. Guimarães, por 3-0, na décima jornada da Liga.