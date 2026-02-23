Liga Campeões
Champions: João Pinheiro nomeado para o Juventus-Galatasaray
Encontro da segunda mão do play-off de acesso aos «oitavos» acontece esta quarta-feira (20h)
João Pinheiro é o árbitro escolhido para apitar o jogo entre a Juventus e o Galtarasaray, da segunda mão do play-off de acesso aos «oitavos» da Liga dos Campeões.
A UEFA nomeou as equipas de arbitragem para os jogos desta terça e quarta-feira, sendo que o juiz português será acompanhado por Bruno Jesus e Luciano Maia (assistentes) e ainda o quarto árbitro João Gonçalves. O polaco Tomasz Kwiatkowski estará no VAR, acompanhado pelo francês Jérôme Brisard.
Recorde-se que na primeira mão, o conjunto turco venceu por uns expressivos 5-2 e tem um pé na próxima fase da prova.
